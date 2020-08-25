Предприниматели отказываются от маркированных препаратов

Малый бизнес предпочитает не работать с маркированными препаратами. Таким образом предприниматели снижают налоговые отчисления: самый «экономный» налог — ЕНВД — до конца 2020 года можно применять при торговле немаркированный продукцией. Эта временная мера не спасет мелкие сети и одиночные аптеки, считают эксперты. Для из дальнейшей работы власти должны повсеместно снизить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН).

СРО Ассоциация независимых аптек направила письмо министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой помочь во взаимодействии с региональными органами власти по вопросу налогообложения аптек. Копия письма есть у «ФВ».

Речь идет о малом и среднем бизнесе, который с 2021 года будет вынужден перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Действующие налоговые ставки станут неподъемными для большинства предпринимателей, однако на их снижение пошли лишь единичные регионы.

Исполнительный директор ассоциации Виктория Преснякова ссылается на правоприменение ст. 346.20 Налогового кодекса РФ. «После отмены ЕНВД наиболее приемлемым налоговым режимом для аптечных организаций становится УСН. Законодательство дает возможность уменьшать ставки по УСН региональным органам власти», — сказано в письме (есть в распоряжении «ФВ»). Ряд территорий – Приморский и Забайкальский края, Тюменская и Амурская области, Ямало-Ненецкий автономный округ – ею воспользовались.

Пока предприниматели пытаются максимально снизить налоговые отчисления за 2020 год, обходя стороной маркированные препараты. Таким образом, они до конца года будут применять только ЕНВД. «Самое популярное решение собственников — пока не работать с маркировкой. Несмотря на разрешение Минфина работать в двух системах учета — УСН для маркированной продукции и ЕНВД для других товаров — аптеки неохотно пользуются этой возможностью. Двойная система учета сложна не только для бухгалтеров, но и для процесса продажи товара в аптеке: она требует особой настройки кассовых аппаратов, систем автоматизации», — поясняет консультант по развитию аптечного бизнеса Алла Каминская.

Ольга Коберник

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