Эксперты узнали процент фармацевтов, которые думают о смене профессии

Уменьшить количество аптек и «вернуться в СССР» — такие комментарии звучат от работников аптек, больше половины из которых разочарованы в своей профессии. Это следует из опроса провизоров и фармацевтов, который по просьбе «Фармвестника» провела исследовательская компания Top of Mind MR&C.

Компания Top of Mind MR&C провела по просьбе «ФВ» опрос среди провизоров и фармацевтов. В ходе исследования были опрошены 155 провизоров и фармацевтов в разных регионах России. Выяснилось, что почти 47% работников аптек разочарованы в своей профессии: если бы сегодня они выбирали карьерный путь, то не приняли бы решение о поступлении в фармацевтический вуз или ссуз.

При этом 54% опрошенных провизоров и фармацевтов задумывались о смене профессии. Большинство из них (38%) в случае увольнения хотели бы вообще уйти из фармацевтики в другую сферу деятельности. Около 13% предпочли бы стать медпредставителями, 12% перешли бы на фармпроизводство.

О причинах, которые не позволяют фармацевтам гордиться своей профессией, читайте в материале «Почти половина опрошенных фармспециалистов разочарованы в своей профессии».

Оксана Баранова

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