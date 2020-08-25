АОКИ призвала Минздрав не игнорировать просьбы обновить рекомендации по лечению COVID-19

Методические рекомендации, в соответствии с которыми российские врачи осуществляют профилактику, диагностику и лечение нового коронавируса, расходятся с позицией ВОЗ, FDA и результатами последних исследований. Комбинация лопинавира и ритоновира, применяемая в отечественных стационарах, и вовсе является средством с доказанной неэффективностью. Об этом говорится в письме АОКИ Михаилу Мурашко от 25 августа (есть у «ФВ»).

Исполнительный директор Ассоциации Светлана Завидова просит Минздрав России «в оперативном порядке обновить текст Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 и рекомендовать междисциплинарной рабочей группе постоянно отслеживать новую информацию о безопасности и эффективности препаратов и включать ее в методические рекомендации по мере выявления».

«ФВ» направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать задержку издания новой версии рекомендаций.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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