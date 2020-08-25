Teva сократит 350 рабочих мест на израильском предприятии

Teva объявила о сокращении 350 рабочих мест на предприятии по производству активных фармсубстанций в городе Неот-Ховав. Этот шаг является частью плана глобальной реструктуризации бизнеса компании до февраля 2022 года.

Израильская фармацевтическая компания Teva сократит 350 рабочих мест на своем преприятии в Израиле. Как отметили в компании, сокращение будет производиться постепенно в течение двух лет. Потерявшие работу сотрудники получат солидную компенсацию, превышающую установленную законом или коллективными договорами. План по сокращению расходов стал основной частью стратегии нового исполнительного директора Teva Каре Шульца, возглавившего компанию в ноябре 2017 года, пишет FiercePharma.

Новый раунд мер по оптимизации бизнеса, в частности производственных мощностей, был объявлен в феврале 2020 года по завершении предыдущего трехлетнего плана 2017 года, который был направлен на достижение экономии в размере 3 млрд долл. В рамках этого плана компания уже сократила около 13 тыс. рабочих мест по всему миру. Кроме того, Teva закрыла или продала 23 производственных предприятия и отказалась от 40 офисов и лабораторий.

Помимо сокращения расходов в план реструктуризации входит постепенный отход от дженерикового бизнеса на фоне жесткой конкуренции и поворот к собственным оригинальным препаратам. Компания уже вывела на рынок средство для лечения мигрени Ajovy и препарат для лечения болезни Гентингтона Austedo.

В июле Teva приняла решение выйти из совместного предприятия с японской Takeda и уступила права на большинство дженериков и производственное предприятие другой японской компании — Nichi-Iko Pharmaceutica.

Илья Дугин

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