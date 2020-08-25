Белоруссия первой импортирует российскую вакцину от коронавируса

Президенты двух стран договорились об испытании российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии и о поставке препарата.

Вопросы борьбы с коронавирусом обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе очередных телефонных переговоров 24 августа. Об этом пишет medvestnik.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», – говорится в сообщении пресс-службы главы Белоруссии.

Россия в августе зарегистрировала вакцину «Спутник V», разработанную специалистами Центра им. Гамалеи. Российские предприятия к концу года планируют выпускать 1,5–2 млн доз вакцины от коронавируса в месяц. С учетом поступающих заявок рассматриваются и возможности поставки вакцины за рубеж, но в первую очередь будет обеспечен внутренний спрос. В октябре ожидается регистрация еще одного вакцинного препарата – от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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