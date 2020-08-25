Фармацевты вошли в ТОП-50 актуальных специальностей для среднего профобразования

Профессии фармацевта и медсестры вошли в сформированный Минтрудом новый перечень ТОП-50 специальностей. На его основе будут определяться основные направления подготовки в учреждениях среднего специального образования.

Из действующего ТОП-50 в новый перечень актуальных специальностей вошли 36 профессий. Список был сформирован на основе опроса, в котором участвовали более 9 тыс. предприятий и организаций всех регионов России, и анализа вакансий, размещенных на сайтах рекрутмента в первой половине 2020 года. При формировании ТОП-50 также учитывались экспертные мнения о востребованности профессий.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой, профессии медицинской сестры, фармацевта наряду с рядом других остаются всегда актуальными направлениями профподготовки.

«ТОП-50» позволяет выделить приоритетные профессии и специальности, отвечающие общероссийским и региональным потребностям экономики в квалифицированных кадрах. Результаты этой работы будут использованы также при актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий».

Римма Шевченко

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