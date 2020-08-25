Google инвестирует $100 млн в телемедицинскую компанию Amwell

Google Cloud, согласно договору о партнерстве, будет обеспечивать работу Amwell на своей платформе и предоставлять набор облачных сервисов. Нововведения позволят безопасно обрабатывать медицинские данные. При этом сервисы Google будут использоваться Amwell частично – в настоящее время компания работает на платформе Amazon Web Services.
В период пандемии коронавируса, по данным Amwell, количество посещений сервиса увеличилось на 1000%, а выручка компании за первое полугодие 2020 года выросла на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – с $69 млн до $122 млн.
В июне 2020 года Amwell Health подала заявку на проведение IPO в связи с ростом популярности телемедицины США. До этого компания провела раунд для инвесторов, собрав $194 млн.
Сервис Amwell (ранее – American Well) основан в 2006 году и сейчас является одним из крупнейших телемедицинских операторов США. Компания работает в 47 штатах и в округе Колумбия с правом выписки рецептов получившим консультацию пациентам. В базе сервиса насчитывается 2 тысячи больниц и 55 партнеров среди страховых компаний.
В начале августа 2020 года основные конкуренты Amwell – компании Livongo и Teladoc – завершили сделку по объединению.
Teladoc приобрела Livongo за $18,5 млрд. Теперь компании продают расширенный набор услуг по наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями.
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