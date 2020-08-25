GE Healthcare запускает в России производство передовых ультразвуковых систем для кардиоваскулярной диагностики

GE Healthcare запускает российское производство передовых ультразвуковых систем Vivid S60N и Vivid S70N для кардиоваскулярной диагностики, использующих преимущества технологий искусственного интеллекта для анализа диагностических данных и улучшенного качества визуализации. Оборудование кардиологического профиля стало уже третьим, после систем общей визуализации и женского здоровья, функциональным направлением УЗ-аппаратов GE, локализуемых на производственной площадке в Подмосковье. GE Healthcare запускает российское производство передовых ультразвуковых систем Vivid S60N и Vivid S70N для кардиоваскулярной диагностики, использующих преимущества технологий искусственного интеллекта для анализа диагностических данных и улучшенного качества визуализации. Оборудование кардиологического профиля стало уже третьим, после систем общей визуализации и женского здоровья, функциональным направлением УЗ-аппаратов GE, локализуемых на производственной площадке в Подмосковье.

По оценке ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. В России этот показатель зафиксирован на уровне 587 человек на 100 000 населения. Его снижение до 450 человек к 2024 году является одной из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение».

«GE Healthcare является одним из мировых лидеров в производстве высокотехнологичных диагностических систем. В рамках стратегии по локализации производства медицинского оборудования GE Healthcare в России мы рады объявить о начале производства в России новейших ультразвуковых систем, специализированных для кардиологии. Уверена, что этот шаг поможет отечественным специалистам вывести диагностику сердечно-сосудистых заболеваний на новый уровень и расширит доступность современных медицинских решений для большего количества пациентов по всей стране,» – сообщила президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

Vivid S60N и Vivid S70N – это современные компактные аппараты для эхокардиографии со встроенной интеллектуальной платформой cSound 3.0, обеспечивающей высокую детализацию изображений и улучшенную цветопередачу при любой частоте сердечных сокращений, что позволяет врачам получать более точную информацию о состоянии пациента. Vivid S60N предназначен для применения в рутинной практике и дает возможность специалистам УЗИ проводить исследования экспертного уровня для широкого круга пациентов. Передовые технологии количественного анализа помогают врачам быстро оценить сердечно-сосудистые патологии и выбрать наиболее подходящие методы лечения. Оснащенная функцией проведения объемной 4D-эхокардиографии в режиме реального времени система Vivid S70N расширяет клинические возможности для кардиологов и кардиохирургов, повышая эффективность оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Технологии глубокой аналитики позволяют на качественно новом уровне планировать хирургические операции, детально воспроизводя именно ту область, где будет проводиться вмешательство.

Благодаря функции просмотра рентгеновского изображения в режиме реального времени (формат «картинка в картинке») обе системы могут использоваться в операционных для эффективного контроля за ходом хирургических вмешательств. Кроме того, продуманный планшетный интерфейс и возможность программирования «горячих кнопок» облегчает взаимодействие врачей с устройством в процессе выполнения рутинных задач (обследование пациентов, аналитические расчеты и другое), сокращая время процедуры и позволяя тем самым увеличить пациентопок кабинетов УЗИ.

Новая производственная линия в Подмосковье позволит обеспечить поставки техники в медицинские учреждения в короткие сроки – от 4 до 6 недель. Первые аппараты поступят в клиники РФ уже осенью 2020 года.

GE Healthcare производит медицинское оборудование в России, начиная с 2009 года. Сегодня на производственной площадке в Подмосковье осуществляется выпуск высокопроизводительных компьютерных томографов семейства Optima и Revolution, а также современных ультразвуковых сканеров модельного ряда Logiq и Voluson.

GE Healthcare – бизнес-подразделение GE (NYSE: GE) с оборотом $16,7 млрд. Являясь одним из ведущих мировых производителей передового медицинского оборудования и цифровых решений, GE Healthcare помогает врачам получать качественную информацию и принимать более быстрые решения за счет использования «умных» устройств, систем аналитики, приложений и сервисов, созданных на базе интеллектуальной платформы Edison. Более 100 лет успешного опыта работы и глобальная команда, превышающая 50 000 человек, позволяют компании находиться в самом центре экосистемы здравоохранения и работать на благо персонализированной медицины, цифровизации, помощи пациентам, медицинским учреждениям и ученым для повышения их продуктивности и достижения высоких результатов.

Фото: GE Healthcare

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