Топ-менеджеры «Татхимфармпрепаратов» выкупили 100% акций предприятия

Компания располагает двумя современными заводами: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов

АО «Связьинвестнефтехим» завершило сделку по продаже пакета акций АО «Татхимфармпрепараты» в количестве 3 116 408 обыкновенных акций, составляющего 100 % от уставного капитала Общества.

Как сообщается, пакет акций АО «Татхимфармпрепараты» был реализован топ-менеджменту предприятия через компанию специального назначения.

Уточняется, что продажа акций осуществлена в целях оптимизации инвестиционного портфеля и концентрации ресурсов, находящихся в распоряжении АО «Связьинвестнефтехим».

В настоящее время «Татхимфармпрепараты» располагает двумя современными заводами: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов. Предприятие обладает высоким научно-техническим потенциалом и производственными мощностями, позволяющими ежегодно выпускать более 130 наименований готовых лекарственных средств в виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30 фармакологических групп.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс«, выручка фармкомпании в 2019 году составила 3,4 млрд рублей, чистая прибыль — 254,1 млн рублей.

gmpnews