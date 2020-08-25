Kohlberg & Co и Mubadala приобретают контрольный пакет акций PCI Pharma

PCI охватывает 25 предприятий в шести странах мира, работающих по стандартам GMP

Частная инвестиционная компания Kohlberg & Company и государственный инвестор из Абу-Даби Mubadala договорились о приобретении контрольного пакета акций PCI Pharma Services, американской фармацевтической аутсорсинговой компании, у Partners Group.

По условиям сделки Kohlberg купит контрольный пакет акций, Mubadala — значительную долю, а Partners Group сохранит миноритарный пакет акций компании.

Согласно опубликованной информации, размер долей и сумма сделки не разглашаются.

PCI Pharma Services со штаб-квартирой в Филадельфии предоставляет широкий спектр интегрированных решений для цепочки поставок фармацевтических препаратов, начиная с самых ранних стадий разработки лекарств и заканчивая их коммерческим запуском. PCI охватывает 25 предприятий в шести странах мира, работающих по стандартам GMP, и насчитывает около 3 900 сотрудников по всему миру.

В заявлении говорится, что KohIberg и Mubadala планируют сотрудничать с руководителями PCl во главе с генеральным директором Салимом Хаффаром (Salim Haffar), чтобы продолжить реализацию бизнес-планов компании.

KOHIBERG ПРИНОСИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ БИОФАРМАЦЕВТИКИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, И Я РАД, ЧТО ПРОДОЛЖАЮ РАБОТАТЬ С НИМИ, ЧТОБЫ УСКОРИТЬ РОСТ НАШИХ КОММЕРЧЕСКИХ, КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА В РАМКАХ ЭТОГО НОВОГО АЛЬЯНСА.

Направлением работы альянса должны стать мировые тенденции роста в области биофармацевтики и специализированных лекарственных препаратов. Будущие возможности включают в себя производство стерильных инъекционных препаратов, расширение специализированного производства, а также дальнейшее расширение географии присутствия в Азии и Европе.

Mubadala стремится увеличить свои инвестиции в сектор здравоохранения, уделяя особое внимание наукам о жизни и медицинским технологиям.

Mubadala, которая управляет активами на сумму около $230 млрд, является вторым по величине государственным инвестором в ОАЭ после инвестиционного управления Абу-Даби, активы которого оцениваются примерно в $700 млрд.

gmpnews