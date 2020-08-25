«ЭГИС» начала поставки маркированных лекарственных средств в Россию

Интеграция с новой системой маркировки была реализована в установленные сроки и без ущерба для бизнес-процессов

Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» объявила об успешном запуске системы маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов, поставляемых на российский рынок. Первые отгрузки сериализованной продукции дистрибьюторам состоялись еще в середине мая – за полтора месяца до вступления в силу государственных требований по обязательной маркировке. Партнером по внедрению решения выступила компания rfxcel.

В соответствии с законодательством каждая упаковка лекарственных препаратов «ЭГИС» помечается цифровым Data Matrix кодом, который содержит информацию о производителе, серийном номере и сроке годности продукта, данные о номере партии, а также сведения о его подлинности. Передача этих данных в единую систему мониторинга движения лекарственных препаратов позволяет отслеживать путь товара по всей цепочке поставок: от заводского конвейера до аптеки или медучреждения, где его получает пациент. Внедрение этой системы оказывает позитивное влияние практически на всех участников рынка. Так, производители, дистрибьюторы и аптечные сети могут оптимизировать управление складскими запасами и закупками, организации здравоохранения – повышать эффективность лекарственного обеспечения населения, а пациенты – отслеживать происхождение препарата, чтобы быть уверенными в его качестве.

Как отмечают в компании «ЭГИС-РУС», интеграция с новой системой маркировки была реализована в установленные сроки и без ущерба для бизнес-процессов.

«Таких результатов во многом удалось добиться благодаря проектной команде ООО “ЭГИС-РУС”, которая все это время оперативно информировала коллег из Штаб-квартиры об актуальных изменениях в законодательстве и находилась в постоянном контакте с нашими партнерами из компании rfxcel. Уверены, что его успешная реализация сможет повысить прозрачность товаропроводящей цепочки, внесет серьезный вклад в предотвращение производства и обращения фальсификата и укрепит доверие к лекарственным препаратам, которые попадают в руки к конечным потребителям», – говорят в компании «ЭГИС-РУС».

gmpnews