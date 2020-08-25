Еврокомиссия завершила переговоры с Moderna о поставке 80 млн доз вакцины от COVID-19

Moderna является пятой по счету компанией, с которой ЕК провела переговоры

Европейская комиссия (ЕК) завершила предварительные переговоры с компанией Moderna о покупке потенциальной вакцины от COVID-19. Moderna является уже пятой по счету компанией, с которой ЕК провела переговоры, включая Sanofi-GSK 31 июля, Johnson & Johnson 13 августа, CureVac 18 августа, в дополнение к подписанному соглашению с AstraZeneca 14 августа.

Moderna — американская компания, которая является пионером в разработке нового класса вакцин на основе матричной РНК (мРНК).

Предусмотренный контракт с Moderna позволит всем государствам-членам ЕС приобретать вакцину mRNA-1273, а также делать пожертвования странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправлять её в другие европейские страны. Предполагается, что ЕК подпишет контракт на закупку 80 млн доз вакцины, а также будет иметь возможность покупки еще до 80 млн доз, которые будут поставлены в том случае, если будет доказано, что вакцина безопасна и эффективна против коронавируса.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен (Ursula von der Leyen) написала в своем твиттере: «Сегодня Еврокомиссия завершила переговоры с 5-й фармацевтической компанией — Moderna. Мы инвестируем в компании, использующие различные технологии, чтобы увеличить наши шансы иметь безопасные и эффективные вакцины. Мы продолжаем переговоры с другими компаниями, так как хотим обеспечить быстрый доступ к вакцинам на рынке. Европейские инвестиции в коронавирусные вакцины принесут пользу всему миру и помогут нам победить этот вирус».

gmpnews