Эксперт: продажи китайских вакцин растут и их будущее многообещающее

Китайские производители лекарств разрушают монополию западных транснациональных корпораций

Китайская компания Walvax Biotechnology Co Ltd, впервые для производителей лекарств Китая, выпустила вакцину, защищающую младенцев и маленьких детей сразу от нескольких заболеваний. Препарат вышел на рынок под торговым наименованием Weuphoria. Это полностью независимая разработка китайской компании — аналог 13-валентной вакцины Prevenar 13 американского фармпроизводителя Pfizer, который с 2016 года не имел конкурентов на китайском рынке по данному препарату.

Ситуация, когда на рынке по целому направлению представлен всего один «игрок», привела к огромному разрыву спроса и предложения в Китае. По мнению фармэкспертов, китайские производители лекарств, такие как Walvax, готовятся к освоению потенциального многомиллиардного рынка вакцин в своей стране.

По сообщению China Daily, первые дети уже были вакцинированы отечественной 13-валентной пневмококковой полисахаридной конъюгированной вакциной Weuphoria в начале августа текущего года. Немалую роль в увеличении спроса на препарат сыграла и пандемия COVID-19, поскольку многие родители опасаются осложнений коронавирусной инфекции, таких как пневмония.

Отмечается, что продажи Prevenar 13 в 2018 году достигли $5,8 млрд. По данным Pfizer, количество вакцины, используемой в Китае, выросло с 715,4 тыс. флаконов в 2017 году до 47,55 млн флаконов в 2019 году. И независимо от этого, спрос на китайском рынке все равно превышает предложение, что создает большой потенциал для отечественных альтернатив, говорят эксперты.

«Weuphoria знаменует собой значительный прогресс в производстве отечественных вакцин, — сказал Sui Ye, партнер консалтинговой компании Roland Berger. — Национальный закон о вакцинах, коронавирус и инициатива «Здоровый Китай 2030» — все это помогает китайской индустрии вакцин совершить скачок в развитии».

ПРОДАЖИ ВАКЦИН НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РАСТУТ, НАРУШАЯ МОНОПОЛИЮ ЗАПАДНЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ, И «БУДУЩЕЕ МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ», — СКАЗАЛ SUI.

Согласно Guosheng Securities, китайская вакцина быстро завоюет свою долю отечественного рынка, учитывая ее «очевидные преимущества». Эксперты говорят, что местные производители лекарств, как правило, более гибкие для рынка, чем зарубежные фармкомпании.

Weuphoria предназначена для вакцинации детей в возрасте от шести недель до шести лет. Количество вводимых доз определяется возрастом ребенка. Одна доза стоит 598 юаней ($86), что на 100 юаней дешевле, чем вакцина от Pfizer.

Напомним, что Weuphoria получила одобрение Китайского регулятора ещё в декабре 2019 года. Ранее компания Walvax сообщала, что рассчитывает достичь производства 30 млн доз в год.

«13-валентная пневмококковая вакцина является одной из самых популярных вакцин в мире и широко признана в госпитальном и коммерческом секторах. Это может частично объяснить, почему мы разрабатываем ее отечественные альтернативы», — говорит Jiang Xinwei, аналитик консалтинговой компании Analysys.

Tao Lina, бывший эксперт по вакцинам Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сказал, что иметь только одну отечественную компанию для производства ключевой вакцины недостаточно. «Должны быть сформированы достаточные мощности и полная конкуренция, чтобы иметь возможность снизить цену и, наконец, принести пользу всем китайским детям вакциной, настоятельно рекомендуемой ВОЗ».

gmpnews