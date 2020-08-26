Власти США обвинили Teva в картельном сговоре

Минюст США обвинил израильскую фармкомпанию Teva в сговоре с другими компаниями в целях повышения цен на популярные дженерики. Компания полностью, в отличие от ряда других участников сговора, отрицает свою вину и готова защищать репутацию в суде.

В обвинительном заключении, направленном Минюстом США в окружной суд по Восточному округу Пенсильвании, Teva обвиняется в трех эпизодах сговора с рядом компаний, в т.ч. Glenmark Pharmaceuticals, Apotex, Taro Pharmaceutical Industries и Sandoz, сообщает Reuters.

По версии следствия, в первом случае Teva, Glenmark и Apotex договорились о повышении цен на гипохолестеринемический препарат правастатин и другие дженерики. По второму эпизоду Teva и Sandoz обвиняются в сговоре с целью повышения цены, недопущения конкуренции и распределении поставщиков в отношении препаратов для лечения артрита, эпилепсии, кожных заболеваний, тромбообразования, а также обезболивающих препаратов.

В третьем случае Teva и Sandoz обвиняются в картельном сговоре по препаратам для лечения рака головного мозга, муковисцидоза, артрита и артериальной гипертензии.

Ранее Apotex, Taro и Sandoz уже признали свою роль в сговоре и согласились заплатить штраф.

В своем заявлении Teva категорически опровергла все обвинения и выразила готовность отстаивать свою невиновность в суде. Компания предприняла попытку достичь соглашения с Минюстом США, однако ведомство не пошло навстречу, поскольку предлагаемые компанией меры по урегулированию не скажутся на ее бизнесе и на ее акционерах, указано в заявлении.

Помимо этого, прокуратура США выдвинула обвинения в инсайдерской деятельности против бывшего исполнительного директора компании Auspex Pharmaceuticals, которую Teva приобрела в 2015 году за 3,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

По версии прокуратуры, руководитель компании Сепер Саршар делился со своими друзьями и членами семьи конфиденциальной информацией относительно планируемой сделки. Как отметила исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Старусс, в результате инсайдерской деятельности глава Auspex незаконно заработал более 700 тыс. долл.

Кроме того, Сепер Саршар обвиняется в том, что он ввел в заблуждение Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США, которое также расследовало дело об инсайдерской торговле в Auspex. Его вина заключается в том, что он скрыл от следствия связь с получателями информации.

Илья Дугин

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