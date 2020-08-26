РФПИ и «СК-Фармация» договорились о поставке вакцины «Спутник V» в Казахстан

Вакцина для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и казахстанская компания «СК-Фармация» объявляют о соглашении о поставках в Казахстан российской вакцины «Спутник V».

Компания «СК-Фармация» является Единым дистрибьютором Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Планируется, что партия вакцины для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров РФПИ.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал соглашение:

СОГЛАШЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСТАВКУ БОЛЕЕ 2 МЛН ДОЗ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V» В КАЗАХСТАН, В ДАЛЬНЕЙШЕМ МЫ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПОСТАВОК ВАКЦИНЫ ДО 5 МЛН ДОЗ.

Напомним, что 11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства Здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

25 августа Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, её разработчику — Центру имени Гамалеи.

gmpnews