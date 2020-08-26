ГЕРОФАРМ подарил венесуэльским пациентам иглы для инсулиновых шприц-ручек

Часть этой поставки – обязательства, которые компания взяла на себя дополнительно и на безвозмездной основе

Стратегический партнер ГЕРОФАРМ в Венесуэле ESPROMED BIO принял груз – 20 тысяч многоразовых шприц-ручек Ринсапен® II и 20 тысяч упаковок игл. Часть этой поставки – обязательства, которые компания взяла на себя дополнительно и на безвозмездной основе, осознавая социальную значимость сотрудничества с венесуэльской стороной в области обеспечения потребностей страны в препаратах инсулина.

ГЕРОФАРМ, не являясь производителем игл, на собственные средства закупил их у одного из ведущих международных производителей. В результате каждый пациент, получивший многоразовую шприц-ручку Ринсапен® II, будет бесплатно и на длительный срок обеспечен иглами для безопасного введения инсулина.

Напомним, что ГЕРОФАРМ с 2019 года является единственным поставщиком этих препаратов в стране. Сегодня в Венесуэле доступны генно-инженерные инсулины человека короткой и средней продолжительности действия – Ринсулин® Р, Ринсулин® НПХ и Ринсулин® Микс 30/70 – во флаконах, а также аналоги инсулина ультракороткого и длительного действия: РинЛиз® (инсулин лизпро) и РинГлар® (инсулин гларгин) в картриджах.

Пётр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ

ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО И НАДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА – ЭТО, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ ПАРТНЕРАМ В РЕШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ. И МЫ РАДЫ, ЧТО НАМ УДАЛОСЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ СТОРОНЫ ПОСТАВИТЬ МНОГОРАЗОВЫЕ ШПРИЦ-РУЧКИ И ИГЛЫ ДЛЯ НИХ.

Поставки инсулинов в Венесуэлу осуществляются согласно графику, утвержденному сторонами. ГЕРОФАРМ каждый раз отгружает несколько больший объем, чем зафиксирован, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств пациенты не остались без жизненно-важного препарата. Стоит отметить, что даже пандемия COVID-19 не приостановила поставки.

gmpnews