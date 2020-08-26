NC Logistic и «АВВА РУС» заключили договор на логистическое обслуживание

Оператор NC Logistic и фармацевтическая компания «АВВА РУС» заключили долгосрочное соглашение на комплексное логистическое обслуживание. Договор предусматривает оказание услуг по хранению и обработке фармпродукции производителя.

Сотрудничество между компаниями NC Logistic и «АВВА РУС» началось в 2019 году. Логистический оператор в тестовом режиме начал работу с небольшим объемом продукции партнера.

«Наша компания обеспечивает качество продукции на всех этапах жизненного цикла, от фармацевтической разработки до этапов дистрибуции, – подчеркнул генеральный директор «АВВА РУС» Алексей Егоров. – Мы требовательны не только к себе, но и к партнерам. На первом этапе сотрудничества оператор NC Logistic зарекомендовал себя как надежный партнер с высокими стандартами качества фармацевтической логистики. По итогам эффективного взаимодействия было принято двухстороннее решение о переходе на полноценное логистическое обслуживание».

АО «АВВА РУС» фармацевтическая компания, входящая в холдинг вместе со швейцарской компанией AVVA Pharmaceuticals AG. «АВВА РУС» занимается разработкой и производством инновационных лекарственных препаратов. Продукция компании выпускается на производственной площадке в Кирове в соответствии с международными стандартами GMP, а с 2018 года качество производимой продукции подтверждено европейским сертификатом EU GMP. Фармпродукция компании проходит многоуровневый качественный контроль. В перечень лекарств «АВВА РУС» входят более 45 наименований, из них 80% входит в список ЖНВЛП.

Источник: NC Logistic

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