AstraZeneca проведет первые испытания своего препарата для лечения COVID-19

Биофармацевтическая компания AstraZeneca анонсировала начало клинических испытаний своего препарата AZD7442 для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Результаты исследования будут доступны во второй половине 2020 года.

В исследовании под названием NCT04507256 будут оцениваться безопасность, переносимость и фармакокинетика препарата AZD7442. Моноклональные антитела, будучи искусственно созданными в лаборатории, имитируют естественные антитела, которые организм использует в борьбе с инфекцией. В случае успешных испытаний этот тип лечения может использоваться в качестве профилактики для людей, подвергшихся воздействию вируса, а также для лечения и предотвращения прогрессирования заболевания у пациентов, уже инфицированных COVID-19.

Ранее российская компания «Биокад» попыталась оспорить патент AstraZeneca на противоопухолевый препарат «Фулвестрант». Роспатент не удовлетворил требования российской компаниии и оставил патент в силе.

Михаил Нестёркин

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