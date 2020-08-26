Минздрав зарегистрировал лиофильную форму российской вакцины от коронавируса

Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса в форме лиофилизата. О регистрации «Гам-КОВИД-Вак-Лио» сообщила пресс-служба ведомства.

Минздрав зарегистрировал вторую лекарственную форму вакцины для профилактики COVID-19, разработанную Институтом Гамалеи. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Лио» в форме лиофилизата проходила клинические исследования в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Однако запись о ее регистрации в государственном реестре на 25 августа отсутствовала.

Лиофильная форма вакцины против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-Лио» одобрена по ускоренной процедуре на основании постановления правительства № 441, сообщает пресс-служба регулятора. Постановление предусматривает процедуру ускоренной регистрации лекарств, применяемых при угрозе чрезвычайной ситуации или при ее возникновении, и действует до 1 января 2021 года.

По словам заместителя директора Института Гамалеи Дениса Логунова, лиофильная форма вакцины хранится при более высоких температурах, в отличие от вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в форме раствора.

Первая российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Об этом объявил президент Владимир Путин.

Первая вакцина «Гам-Ковид-Вак», разработанная Институтом Гамалеи в форме раствора, одобрена по постановлению № 441.

Регистрационное удостоверение действует до 1 января 2021 года. В клиническом исследовании I—II фаз вакцину по схеме, указанной в инструкции, получили только 20 добровольцев, выяснил «ФВ».

Елена Воронина

pharmvestnik