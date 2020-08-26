На вершине Восточная Белуха на Алтае развернут флаг аптечной сети «Ригла»

В начале августа на высшей точке Алтайских гор – на вершине Восточная Белуха на высоте 4 509 м начальник отдела торгового оборудования и наружной рекламы аптечной сети «Ригла» Юрий Хангану развернул флаг аптечной сети «Ригла» (ГК «Протек»).

На вершину Восточная Белуха Юрий Хангану поднимался в составе группы из десяти человек из разных регионов России: Москвы и Подмосковья, Красноярска, Бийска, Барнаула и Перми. До точки назначения добрались только восемь человек – двое сошли с маршрута. Восхождение проходило в сжатые сроки – всего восемь дней вместо обычных 12–15.

«Идея взять с собой флаг «Риглы» пришла спонтанно. В 2017 году я планировал первое знакомство с горами. Поделился планами со своим теперь уже бывшим коллегой Александром Петрущенко, позвал с собой. Поскольку каждый альпинист на вершину берет что-то близкое, духовное, символичное, а мы оба работали в аптечной сети «Ригла», решение пришло очень быстро. С тех пор флаг всегда со мной, на всех маршрутах.

Сам процесс восхождения на гору похож на работу над проектом: есть далекая цель, множество трудностей и неожиданностей, преодоление себя, постоянное самообучение и неуклонное движение к результату», – рассказал Юрий Хангану.

В группе были представители самых разных профессий – программист, полицейский, риелтор, стилист.

«Во время новогодних каникул я планирую восхождение на вершину Килиманджаро в Африке. Было бы здорово, если бы мы организовали группу из сотрудников фармкомпаний и на новой вершине развернули наши флаги вместе!» – предложил Хангану.

С 2017 года флаг аптечной сети «Ригла» он поднимал на Эльбрус и на вершину Гидан-Тау в Кабардино-Балкарии.

Источник: ЦВ «Протек»

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