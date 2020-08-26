Американские ученые исследуют сходный с ремдесивиром препарат от Gilead

Американские ученые из Национальных институтов здравоохранения США намерены подробнее изучить экспериментальный препарат GS-441524 от компании Gilead Sciences для лечения COVID-19. Они полагают, что препарат может оказаться более эффективным и менее токсичным, чем ремдесивир.

Национальные институты здравоохранения США (NIH) планируют провести независимое исследование препарата GS-441524 компании Gilead Sciences. Ученые отмечают сходный с ремдесивиром принцип действия, который заключается в ингибировании репликации вируса. В свое время компания не стала рассматривать GS-441524 в качестве терапии коронавирусной инфекции и проводить клинические исследования вопреки рекомендациям Онкологического центра Андерсона Техасского университета и правозащитной организация Public Citizen, пишет STAT.

Препарат GS-441524 получил широкую известность в начале текущего года. Он продается на черном рынке для лечения инфекционного перитонита кошек, который вызывается коронавирусом, отличным от SARS-CoV-2.

Лабораторные исследования показали, что GS-441524 демонстрирует идентичную ремдесивиру активность против SARS-CoV-2 и, предположительно, менее токсичен при высоких дозировках. По мнению ученых из Онкологического центра Андерсона, проводивших собственное исследование, эту молекулу легче синтезировать, чем ремдесивир, что облегчает разработку пероральных форм и более высоких дозировок препарата.

Как отметили в Gilead, у компании несколько причин сосредоточить усилия на разработке именно ремдесивира. Разработчик отмечает в том числе его более высокую эффективность по блокированию репликации вируса в сравнении с GS-441524 в лабораторных и доклинических исследованиях. Помимо этого лабораторные исследования выявили более высокую активность ремдесивира против разных коронавирусов, среди которых SARS-CoV-2.

Gilead приступила к дополнительным сравнительным доклиническим исследованиях ремдесивира и GS-441524, поделившись результатами первых доклинических исследований с учеными из NIH.

Теперь ученые надеются глубже исследовать GS-441524 в качестве терапии COVID-19.

Илья Дугин

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