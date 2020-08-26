Количество маркированных лекарств, находящихся в обращении, превысило 550 млн упаковок

Число участников оборота лекарств, зарегистрированных в ГИС МДЛП, составляет почти 71,5 тысяч

Согласно данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, объем находящихся в обороте лекарств, на упаковки которых нанесен цифровой код DataMatrix, превысил 550 млн упаковок.

По сообщению Минздрава России, на 21 августа в обороте находилось 556 млн упаковок лекарственных препаратов с маркировкой.

С 1 июля по 20 августа в оборот введено 272,4 млн упаковок, из них 233,4 млн произведено в России после 1 июля. В целом это 1041 торговое наименование лекарственных средств.

Число ввезенных после 1 июля препаратов – 32,2 млн упаковок 288 торговых наименований.

К настоящему времени число участников оборота лекарственных препаратов, зарегистрированных в ГИС МДЛП, составляет почти 71,5 тыс.

gmpnews