НИЦ им. Гамалеи получил из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на вакцину от коронавируса

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в апреле – июне получил 1,8 млрд рублей в виде госсубсидий на разработку и производство вакцины Спутник V, следует из документов о госсубсидиях на портале «Электронный бюджет». Это большая часть запланированных в федеральном бюджете 3,1 млрд рублей на разработку тест-систем и вакцин. НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи в апреле – июне получил 1,8 млрд рублей в виде госсубсидий на разработку и производство вакцины Спутник V, следует из документов о госсубсидиях на портале «Электронный бюджет». Это большая часть запланированных в федеральном бюджете 3,1 млрд рублей на разработку тест-систем и вакцин.

В апреле Центр получил на «экспериментальные научные разработки» 376 млн рублей. Но сколько средств пришлось на разработку вакцины, в документе не указано. В конце мая НИЦ подписал с Минздравом соглашение о субсидии «в целях реализации мероприятий по борьбе с эпидемией» на общую сумму в 1,52 млрд рублей.

В апреле директор НИЦ Александр Гинцбург говорил Президенту РФ Владимиру Путину, что ориентировочно 1,5 млрд рублей нужно для расширения производства вакцины на площадке самого НИЦ. Под эти цели планировалось приспособить неиспользуемый цех, предназначенный изначально для выпуска противотуберкулезной вакцины. Если задействовать этот цех, НИЦ сможет производить до 4-5 млн доз вакцины, отмечал Гинцбург.

За истекший период 2020 года НИЦ выступил заказчиком по контрактам на 1,4 млрд рублей, следует из базы СПАРК-Интерфакс. Самые дорогостоящие – на закупку оборудования, материалов и проведение исследований вакцины.

В мае, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что на разработку тест-систем и вакцин для госучреждений выделено из федерального бюджета 3,1 млрд рублей.

Вакцина Гам-Ковид-Вак (другое название – Спутник V) была зарегистрирована 11 августа 2020 года по ускоренной схеме – после завершения II фазы клинических исследований.

Пострегистрационные исследования на 40 тысячах добровольцах начнутся 4-5 сентября, говорил Гинцбург. На эти цели НИЦ Гамалеи уже получил разрешение Минздрава.