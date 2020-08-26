Вакцина от COVID-19, разрабатываемая Translate Bio/Sanofi, вызвала иммунный ответ

Клинические исследования на людях должны начаться в ноябре

Компания Translate Bio Inc заявила, что экспериментальная вакцина от COVID-19, которую она разработала совместно с французским производителем лекарств Sanofi SA, вызвала иммунный ответ, что показано в результатах доклинических испытаний. Клинические исследования с участием добровольцев должны начаться в ноябре.

В нормативной документации компания процитировала слайды презентации Sanofi, показывающие, что три дозы кандидатной вакцины индуцировали нейтрализующие антитела и получен ответ Т-клеток в исследованиях на животных.

Translate Bio, которая в прошлом месяце подписала с Sanofi договор на разработку вакцины на сумму $2 млрд, сообщила, что их кандидатная вакцина будет оценена на ранней и средней стадии испытаний на людях.

В вакцине Translate Bio, как и в вакцине компании Moderna, используется технология мРНК, которая доставляет белки, вызывающие иммунный ответ, непосредственно в клетки-мишени.

Напомним, что Sanofi разрабатывает еще одну кандидатную вакцину совместно с британской компанией GlaxoSmithKline Plc. Вакцина основана на технологии рекомбинантных белков, которую использует Sanofi для производства вакцины против гриппа, а также на технологии пандемического адъюванта GSK.

В июле правительство США заявило, что выделяет на вакцину Sanofi и GSK $2,1 млрд для охвата 50 млн человек, средства должны быть направлены на финансирование испытаний и производство препарата.

gmpnews