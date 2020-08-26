«Спутник V» обошелся федеральному бюджету в 1,8 млрд рублей

На разработку и производство препарата «Спутник V», первой в России зарегистрированной вакцины против коронавируса, федеральный бюджет выделил НИЦ им. Гамалеи 1,8 млрд руб.

«Открытые медиа» обнаружили в документах о госсубсидиях на портале «Электронный бюджет» информацию о том, что на разработку и производство препарата «Гам-Ковид-Вак» – «Спутник V», первой в России зарегистрированной вакцины против коронавируса, федеральный бюджет выделил Научно-исследовательскому центру им. Гамалеи 1,8 млрд руб. Эта цифра складывается из двух частей, сообщает издание.

Во-первых, в апреле центр Гамалеи получил от Минздрава госзадание, включающее разработку вакцины против коронавируса. Создание вакцины проходило по статье «экспериментальные научные разработки» с объемом финансирования 376 млн руб. Какая именно часть из этой суммы пришлась непосредственно на «Спутник V», в документе не указано.

Во-вторых, в конце мая центр Гамалеи подписал с Минздравом соглашение о субсидии «в целях реализации мероприятий по борьбе с эпидемией» на общую сумму 1,52 млрд руб. Именно такую сумму – примерно 1,5 млрд руб. – глава центра Александр Гинцбург в апреле просил у президента Владимира Путина на закупку оборудования для производства вакцины от COVID-19.

Основная часть этих денег поступила в научный институт двумя траншами – в конце мая и начале июня. На видеоконференции с Путиным в апреле Гинцбург объяснял, что за 1,5 млрд руб. его центр купит оборудование, позволяющее производить 4−5 млн доз вакцины в год. Оборудование будет установлено в новом цеху. Изначально центр Гамалеи построил цех для производства вакцины БЦЖ (препарата для профилактики туберкулеза), но во время пандемии решил переделать его в площадку под новую вакцину.

Пока клинические испытания препарата прошли по сокращенной схеме, что вызвало сильную критику представителей фарминдустрии.

25 августа Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины «Гам-Ковид-Вак» ее разработчику – Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Пресс-служба министерства сообщила, что в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, граждане старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца – полгода со дня вакцинации.

Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы.

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России

pharmvestnik