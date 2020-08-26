Экс-руководитель Барнаульского молочного комбината возглавил «Алтайвитамины»

Генеральным директором крупной фармкомпании «Алтайвитамины» стал Александр Балушкин, ранее возглавлявший Барнаульский молочный комбинат.

Экс-руководитель Барнаульского молочного комбината Александр Балушкин возглавил «Алтайвитамины», сообщает Интерфакс.

С момента образования юрлица в 2002 году эту должность занимал совладелец АО «Алтайвитамины» Юрий Кошелев (17,4%).

Балушкин занимал пост гендиректора АО «Барнаульский молочный комбинат» (БМК) семь лет – с января 2013 года до февраля 2020 года.

«Алтайвитамины» – правопреемник Бийского витаминного завода, который был создан на базе одного из цехов горпищекомбината в январе 1949 года для производства витаминной продукции на основе местного растительного сырья. На данный момент выпускает более 100 лекарственных препаратов. Также у фармкомпании есть своя розничная аптечная сеть, состоящая из 20 аптек и аптечных пунктов в городах и районах Алтайского края.

Фото: www.altayvitamin.ru

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