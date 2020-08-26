Аптеки выступили против гуманитарного сбора за рекламу

В конце июня депутат Сергей Иванов представил Госдуме проект № 979423-7 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ». В нем предлагается ввести так называемый гуманитарный сбор в размере 5% от дохода, полученного за распространение рекламы в рублях за квартал. Плательщиками сбора должны стать организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. То есть в эту категорию попадают и аптечные организации.

Чем грозит новая законодательная инициатива аптекам

Как пояснили «ФВ» в СРО «Ассоциация независимых аптек», согласно инициативе, объектом обложения сбором будет признаваться доход, полученный рекламораспространителем за распространение рекламы в теле- и радиопрограммах, сети Интернет, печатных изданиях, рекламных конструкциях на территории России. Этот законопроект касается всех, кто занимается рекламой своих услуг или выпускаемого и продаваемого товара. В том числе он касается и аптек.

«Несмотря на специфичность товара и многочисленные лицензионные требования, а также ограничения, предусмотренные законом «О рекламе», для рекламы лекарственных средств и медицинских изделий у аптечных организаций, как у любого бизнеса (особенно малого), появляется необходимость время от времени на чем-то концентрировать внимание покупателя. То есть выступать и в роли рекламораспространителя, и в роли рекламодателя», – пояснила исполнительный директор ассоциации Виктория Преснякова.

По мнению экспертов ассоциации, предлагаемый гуманитарный сбор коснется не только рекламораспространителей как непосредственных плательщиков, но, косвенно, и рекламодателей, поскольку в услуги рекламораспространителей будет уже заложен этот сбор, что приведет к увеличению цен на рекламные услуги.

«Есть серьезные опасения, что очередной сбор в пользу государства аптечный бизнес просто не потянет. И хочется надеяться, что этот проект останется в недрах Госдумы и не воплотится в обязательные к исполнению нормы», – сказала Преснякова.

Зачем депутат придумал гуманитарный сбор

В пояснительной записке к законопроекту депутат Сергей Иванов одной из главных социальных проблем называет недофинансирование отечественной медицины. По его мнению, государство не в состоянии в полной мере справиться с возложенными на себя обязанностями по оказанию помощи людям, страдающим редкими заболеваниями. При этом он ссылается на нормы закона, по которым рекламораспространители обязаны не менее 5% эфирного времени, печатной площади и т.д. предоставлять для социальной рекламы. Однако, по словам депутата, «социальная реклама – крайне редкое явление на телевидении, радио, в печати и интернете».

«Данным законопроектом предлагается ввести гуманитарный сбор в размере 5% от средств, полученных рекламораспространителями за предоставление своих услуг, целью которого является оказание помощи гражданам России, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении», – указано в пояснительной записке.

Там же приводится оценка Ассоциации коммуникационных агентств России: суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в 2019 году составил примерно 450 млрд руб.

«Таким образом, гуманитарный сбор, направляемый на лечение детей, мог бы составить 22, 5 млрд руб. в год», – подсчитал депутат.

Почему проект не нашел поддержки экспертов

Как пояснили «ФВ» в СРО «Ассоциация независимых аптек», Правительство РФ не поддержало проект, правовое управление ГД так же дало отрицательное заключение. Однако он будет обсуждаться в ходе осенней сессии в Государственной думе.

Против идеи гуманитарного сбора выступил и уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает информационное агентство ТАСС.

По словам бизнес-омбудсмена, если законопроект будет принят, то любой рекламируемый товар или услуга подорожают в той степени, в какой распространители рекламы будут вынуждены переложить новые расходы на рекламодателей. А расплачиваться в конечном итоге все равно будет потребитель.

«Но мало того, что перед нами попытка протащить еще одно обременение без глубокой экономической проработки и широкого общественного обсуждения, это еще и абсолютно не подходящее для нынешнего времени предложение. Тем более что среди игроков рекламного рынка много малых предприятий, которые сегодня испытывают очень серьезные трудности», – цитирует Титова агентство ТАСС.

Юристы СРО «Ассоциация независимых аптек» в свою очередь обращают внимание на то, что этот проект, как и большинство инициатив, исходящих из депутатского корпуса, не был представлен на обсуждение профессиональному сообществу.

Оксана Баранова

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