Обанкротившийся дистрибьютор требует вернуть ему два млрд рублей за проданные лекарства

Фармкомпании, работающие на российском рынке, могут лишиться более 2 млрд руб. в рамках дела о банкротстве дистрибьютора «Грама». Эти деньги он заплатил производителям за лекарственные препараты по договорам, которые затем суд признал недействительными по требованию конкурсного управляющего и конкурсного кредитора. Последние убедили суд в том, что оплата лекарств пошатнула финансовое положение «Грамы» и привела к ее банкротству.

Фармацевтические компании продолжают битву за свои деньги с дистрибьютором ООО «Грама», который в 2018 году был признан банкротом. На кону больше 2 млрд руб. Средства были выплачены производителям в рамках договоров поставок лекарственных препаратов несколько лет назад, но впоследствии суд признал их недействительными. Судебные акты размещены в системе «Мой арбитр».

«АО «Босналек» является участником разбирательств по иску арбитражного управляющего в деле о банкротстве ООО «Грама», – рассказал «ФВ» директор по правовым и корпоративным вопросам компании Лев Думчев. – В экономическом смысле это означает, что покупатель получил товар, а теперь пытается вернуть уплаченные за него деньги, используя механизмы банкротства. В случае удовлетворения требований нашей компании грозит изъятие 1,25 млрд рублей».

Екатерина Погонцева

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