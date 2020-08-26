Эксперты обновили требования к образованию сотрудников аптек

В России для работников аптек принято три профессиональных стандарта – «Провизор», «Провизор-аналитик» и «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью». Они пришли на смену устаревшим требованиям, прописанным в Едином квалификационном справочнике. Вместе с Еленой Неволиной, исполнительным директором Союза «Национальная фармацевтическая палата», разбираемся, зачем понадобилось менять нормативы и помогло ли это решить проблемы фармсообщества.
Требования, утверждаемые квалификационным справочником, не полностью учитывали специфику работы аптечных организаций. Им на смену пришли профессиональные стандарты, теперь в должностных инструкциях необходимо учитывать их требования. Изменения затронули только специальности, предполагающие наличие высшего образования. Но в скором времени должен появиться профессиональный стандарт «Фармацевт» для специалистов со средним образованием.
Елена Неволина напоминает, что процесс аккредитации, прохождение которой станет обязательным для всех провизоров в следующем году, фактически является проверкой профессиональных навыков специалиста на соответствие профессиональным стандартам.
Оксана Баранова
pharmvestnik