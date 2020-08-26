Эксперты обновили требования к образованию сотрудников аптек

Требования, утверждаемые квалификационным справочником, не полностью учитывали специфику работы аптечных организаций. Им на смену пришли профессиональные стандарты, теперь в должностных инструкциях необходимо учитывать их требования. Изменения затронули только специальности, предполагающие наличие высшего образования. Но в скором времени должен появиться профессиональный стандарт «Фармацевт» для специалистов со средним образованием.

Елена Неволина напоминает, что процесс аккредитации, прохождение которой станет обязательным для всех провизоров в следующем году, фактически является проверкой профессиональных навыков специалиста на соответствие профессиональным стандартам.

Оксана Баранова

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