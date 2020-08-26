Порядка 30 зарубежных стран проявили интерес к первой российской противоковидной вакцине

27 стран мира готовы стать потребителями российской вакцины «Спутник V». Их интересуют разные формы сотрудничества: от совместных клинических исследований до локализации производства на своей территории и закупок готового препарата. Такие данные приводит Министерство иностранных дел РФ.

27 стран, включая Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и Бразилию, выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Их интересуют разные варианты сотрудничества: от совместных клинических исследований и локализации производства до закупок готового продукта и получения гуманитарной помощи. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время сегодняшнего совещания с президентом Владимиром Путиным.

По словам Голиковой, на подходе вторая противоковидная вакцина на основе пептидных антигенов, разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Она находится на финальной стадии клинических испытаний, которые планируется завершить в конце сентября. К началу октября «ЭпиВакКорона» будет зарегистрирована. По результатам проходящих клинических исследований осложнений у вакцинированных нет.

Екатерина Погонцева

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