20 тысяч жителей Бостона заразились коронавирусом после фармацевтической конференции в феврале

Конференция американской биотехнологической компании Biogen в отеле Marriott Long Wharf в Бостоне в феврале этого года привела к инфицированию порядка 20 тыс. жителей города и его пригородов в течение нескольких недель. При этом исследователи полагают, что этот показатель не окончательный.

Исследование провели ученые из Института Броуда Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардского университета совместно с экспертами из Центральной больницы штата Массачусетс, Департамента здравоохранения Массачусетса, а также сотрудниками Программы по оказанию услуг здравоохранения бездомным Бостона. Его результаты пока еще не опубликованы в научной прессе.

Ученые сделали вывод на основании секвенирования и анализа генома коронавируса у 772 пациентов с коронавирусной инфекцией в округах Эссекс, Мидлсекс, Норфолк и Саффолк штата. Выяснилось, что у 289 из них прослеживается связь участниками глобальной конференции Biogen, которая прошла 26—27 февраля 2020 года. В конференции приняли участие представители компании из многих стран мира, сообщает Fox Business.

Как говорится в заявлении Boigen, у компании не было намерения умышленно подвергать кого-либо риску. Когда в компании узнали о числе заболевших коллег, это не связали с COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано свыше 5,7 млн случаев заболевания COVID-19. Более 176 тыс. человек скончались.

Илья Дугин

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