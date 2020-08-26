Novavax планирует произвести 1 млрд доз вакцины от COVID-19 в Чехии

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш сообщил, что американская фармкомпания Novavax произведет в стране 1 млрд доз своей вакцины-кандидата NVX-CoV2373 от коронавирусной инфекции. Планируется, что в КИ вакцины смогут участвовать около 300 граждан Чехии. Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш сообщил, что американская фармкомпания Novavax произведет в стране 1 млрд доз своей вакцины-кандидата NVX-CoV2373 от коронавирусной инфекции. Планируется, что в КИ вакцины смогут участвовать около 300 граждан Чехии.

«Компания Novavax в общей сложности намерена произвести 2 млрд доз вакцины против коронавируса, 1 млрд из которых планируется выпустить в Чехии, – отметил премьер-министр. – Участвовать в ее испытаниях смогут примерно 300 наших сограждан. Они скоро будут отобраны из числа добровольцев».

Производство вакцины планируется на фармацевтическом предприятии Praha Vaccines. КИ препарата должны начаться в октябре.

При условии успешного завершения КИ чешские власти намерены, по словам премьера, заключить с американской компанией контракт на поставку вакцины для нужд национального здравоохранения.

Член правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом, эпидемиолог Роман Примула сообщил на пресс-конференции, что производственная цена вакцины для стран ЕС составит около 3,5 евро. Вакцинация будет добровольной. «Предполагается, что на первом этапе будет проведена добровольная вакцинация 3,6 млн человек. Это будут медики, люди старшего возраста и те, у кого имеется сразу несколько заболеваний», – заявил Примула.

Чехия является участником инициативы Еврокомиссии по совместной закупке всеми странами-членами ЕС вакцины против COVID-19. ЕК в настоящее время ведет переговоры с 6 фирмами-производителями: AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac и Modernа.

Финансирование NVX-CoV2373 от Novavax на данный момент составляет $2 млрд, в том числе $384 млн от CEPI. Фармкомпания заключила соглашения на поставку с Великобританией – 60 млн доз, США – 100 млн доз и Японией – Takeda Pharmaceutical будет производителем и дистрибьютором, объемы оборота по соглашению составляют до 250 млн доз каждый год.

Novavax – американская фармкомпания, разрабатывающая и производящая вакцины. Компания основана в 1987 году, штаб-квартира находится в Гейтерсбурге, штат Мэриленд. Выручка Novavax за 2019 год составила $18,66 млрд, чистый убыток – $115 млн.