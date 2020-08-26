Душан Перович об особенностях фармацевтического инжиниринга в России » Новый регламент в отношении лицензирования деятельности по производству ветпрепаратов Государственная услуга предоставляется центральным аппаратом Россельхознадзора Россельхознадзор разработал новый административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения. Проект ведомственного регламента опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 7 сентября 2020 г. Государственная услуга предоставляется центральным аппаратом Россельхознадзора. Административным регламентом устанавливаются: общие положения;

требования к порядку осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств;

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в т.ч. особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора);

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), а также их должностных лиц. Что касается сроков предоставления некоторых услуг: Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии — 45 рабочих дней со дня приема Россельхознадзором заявления о предоставлении лицензии ‎и документов (сведений).

со дня приема Россельхознадзором заявления о предоставлении лицензии ‎и документов (сведений). Принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии — 10 рабочих дней со дня приема Россельхознадзором заявления о переоформлении лицензии ‎и документов (сведений), в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования или юридических лиц в форме слияния, изменения его наименования, адреса места нахождения.

со дня приема Россельхознадзором заявления о переоформлении лицензии ‎и документов (сведений), в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования или юридических лиц в форме слияния, изменения его наименования, адреса места нахождения. Принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии — 30 рабочих дней со дня приема Россельхознадзором заявления о переоформлении лицензии ‎и документов (сведений), в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. Утверждение указанного приказа Россельхознадзора потребует отмены Приказа Минсельхоза России от 18.03.2016 № 98 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги ‎по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения». gmpnews