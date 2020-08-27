Миллиард доз вакцины против коронавируса компании Novavax изготовят в Чехии

В октябре препарат должен перейти к следующему этапу испытаний, в котором примут участие около 300 жителей Чехии

На предприятии Prague Vaccines, которое купила американская компания Novavax, идёт разработка вакцины-кандидата от COVID-19. В октябре препарат должен перейти к следующему этапу испытаний, в котором примут участие около трехсот жителей Чехии, передает информационный портал IDNES.cz.

«Novavax хочет произвести два миллиарда доз вакцины против коронавируса, из них миллиард доз здесь, в Чешской Республике», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш во время своего визита на завод. В сентябре компания обратится в Государственное управление по контролю за лекарствами за разрешением на проведение клинических испытаний в Чехии. «Для участия в них будет отобрано около 300 наших сограждан», — сказал премьер.

По его словам, работа над производством уже ведется. «Поскольку Novavax находится здесь, в Чехии, мы хотим обсудить с ними вакцину и, при необходимости, заключить соглашение», — сказал Бабиш, добавив, что самое важное — это безопасность вакцины.

По словам уполномоченного правительством по вопросам науки и исследований Романа Примулы, это гарантировано. «Эта концепция (прим. ред. — технология разработки вакцин) основана на полностью проверенных методах. Используется белок поверхностной части вируса. Он направлен на то, чтобы вызвать иммунный ответ и таким образом защитить нас», — объяснил он принцип вакцинации. Именно этот белок, который является ключевым компонентом вакцины, будет производиться на чешском предприятии. Второй важный компонент будет производиться в Швеции.

Кроме того, как сообщается, американская вакцина показывает хорошие результаты, которые Примула охарактеризовал как «весьма интересные». «Если сравнивать их с результатами других компаний, то пока вакцина показывает лучшие параметры безопасности и иммуногенности», — сказал эпидемиолог.

«Наше присутствие в Чешской Республике, особенно на заводе в Богумиле, очень важно для компании, а также для ее будущих инвестиций. Чешской Республике есть что предложить, и нам тоже», — сказал Стэнли Эрк, генеральный директор и президент Novavax.

Напомним, что согласно официальным данным ВОЗ, вакцина NVX‑CoV2373, разрабатываемая компанией Novavax, сегодня проходит клинические испытания фазы I и II в Австралии, с участием 130 добровольцев. Исследования должны завершиться до конца 2020 года. Препарат вводится двумя дозами через 21 день, вакцина усилена адъювантом Matrix-M.

На сегодняшний день Чехия присоединилась к инициативе Европейской комиссии по закупке вакцины от COVID-19. Ожидается, что все государства-члены Евросоюза на первом этапе должны получить вакцину для трех процентов своего населения, а затем для 20 процентов. Еврокомиссия ведет переговоры с шестью разработчиками вакцин против коронавируса — AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac и Moderna.

По словам Примулы, цена на вакцину невысока. «Это будет около трех с половиной евро, что, в принципе, — себестоимость производства вакцины», — уточнил он. «Для людей это будет бесплатно», — добавил Бабиш. Инвестиции будут поступать исключительно от государства, страховые компании не будут участвовать в закупке европейской вакцины.

Вакцинация должна быть добровольной. «Режим не будет обязательным», — заверил Примула. Он добавил, что было выбрано около 3,6 млн чехов, которые должны пройти вакцинацию в первую очередь. Сначала на очереди медперсонал, потом пожилое население и люди с большим количеством заболеваний.

В то же время идет разработка и чешской вакцины. «У меня мало информации о ней, но разработка продолжается», — добавил эпидемиолог Примула. Ранее он заявлял, что «проект нежизнеспособен», но позже опроверг это. Однако, по его словам, существуют профессиональные причины, по которым нецелесообразно выбирать инактивированную вакцину, то есть изготовленную из убитого вируса.

gmpnews