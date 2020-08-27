Путин выразил уверенность в надежности второй российской вакцины от COVID-19

Разрабатываемая центром «Вектор» вакцина должна появиться в сентябре

Российская вакцина против коронавируса зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ, заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу «Россия 24».

«Мы сделали все, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию с условиями, как у нас говорят. Эти условия — дальнейшие исследования этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российский закон вполне соответствует мировой практике и нормативному регулированию, которое применяется и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания, на животных, на добровольцах», — сказал президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что и вторая российская вакцина от COVID-19 будет надежной и эффективной. Он отметил, что вслед за первой вакциной от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, в сентябре должна появиться вторая вакцина, которую разрабатывает научный центр «Вектор» в Новосибирске.

УВЕРЕН, ЧТО И СПЕЦИАЛИСТЫ «ВЕКТОРА» СДЕЛАЮТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ», — СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ В ИНТЕРВЬЮ.

«Я думаю, что они скорее всего будут конкурировать, потому что по безопасности, и по эффективности они не должны уступать друг другу», — ответил президент РФ на вопрос о том, будут ли препараты конкурировать между собой или дополнять другу друга.

gmpnews