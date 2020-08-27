В России ведут разработку вакцины, которая защитит и от гриппа, и от COVID-19

Над уникальным препаратом работают сразу несколько групп ученых

Российские ученые готовят вакцину, которая сможет защитить сразу и от вируса гриппа, и от нового коронавируса. Над уникальным препаратом работают сразу несколько групп. В том числе и в исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге.

«Это будет комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — говорит гендиректор ФБГУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Евгений Шляхто.

Прививка и от гриппа, и от COVID-19 возможна в теории. И даже есть положительные результаты первых экспериментов. Но препарат еще в начальной стадии разработки: должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований.

Напомним, что первая российская вакцина от COVID-19 — «Спутник V», уже зарегистрированная Минздравом России, вышла на этап пострегистрационных клинических испытаний, в которых будут участвовать 40 000 человек. Аналогичные клинические исследования вакцины при поддержке РФПИ планируются также за рубежом – в 5 странах, об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

По окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение и расширен круг возможных получателей вакцины, в том числе на категорию 60+.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих – невозможно. Человек не будет являться носителем вируса. Его основа – это созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь генетический материал вируса. В ответ на встречу с ними иммунная система вырабатывает защитные антитела.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, заявил:

«Платформа вакцин на основе аденовируса человека безопасна и доказала свою эффективность ранее при разработке препаратов против других массовых заболеваний, включая лихорадку Эбола и ближневосточный респираторный синдром (MERS)».

Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, отметил:

«Сотрудники Национального Исследовательского Центра имени Н.Ф. Гамалеи годами работали над созданием безопасных вакцин на основе аденовирусных векторов человека. Существующие в нашем Центре технологии являются на сегодняшний день самыми эффективными в мире. Научный коллектив Центра готов провести пострегистрационное клиническое исследование вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) в соответствии с лучшими мировыми практиками и выражает признательность Министерству здравоохранения России, Правительству Москвы, Российскому фонду прямых инвестиций за помощь в организации исследования».

gmpnews