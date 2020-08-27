Китайские чиновники помешали тестированию вакцины против COVID-19 в Канаде

Компания CanSino обвинила китайские власти в срыве клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции в Канаде. Соглашение между Оттавой и Пекином было подписано в мае 2020 года несмотря на напряженные отношения между двумя странами. Канадская сторона готова была приступить к исследованиям уже в июне.

Одна из ведущих китайских разработчиков вакцин CanSino Biologics обвинила власти КНР в бюрократизме, вследствие чего была сорвана поставка образцов ее вакцины против COVID-19 в Канаду для проведения клинических исследований. При этом власти разрешили поставки кандидатных вакцин от китайских разработчиков в другие страны для широкомасштабных исследований, пишет The Global and Mail.

В мае 2020 года CanSino подписала соглашение с Национальным советом по исследованиям Канады (NRC) о клинических исследованиях и производстве вакцины Ad5-nCoV. Препарат разрабатывается на основе клеточной культуры, созданной NRC. Эта технология была предоставлена китайской компании в 2014 году для работы над вакциной против лихорадки Эбола.

Канадская сторона была готова приступить к исследованиям еще в июне. В NRC уточнили, что Правительство КНР изменило свое отношение к исследованиям в стране сразу после подписания соглашения с CanSino. Как отметил исполнительный директор и председатель правления CanSino Сюэфэн Юй, чиновники так и не определились с целесообразностью глобальных исследований вакцины именно в Канаде.

Cоглашение между Канадой и КНР было подписано несмотря на напряженные дипломатические отношения, возникшие после ареста в Канаде топ-менеджера компании Huawei Мэн Ваньчжоу и последующего задержания двух граждан Канады в Китае.

Илья Дугин

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