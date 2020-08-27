Проактивный мониторинг помог УФАС выявить фармкартель

В Ростовской области антимонопольная служба выявила картельный сговор компаний, поставляющих лекарства в бюджетные учреждения здравоохранения Южного федерального округа.

Управление ФАС по Ростовской области установило сговор на аукционах, в которых участвовали ООО «Данта» и ООО «Компания органика», сообщила пресс-служба ФАС России. Компании, осуществлявшие поставки лекарств в бюджетные учреждения здравоохранения ЮФО, участвовали в сговоре на 48 аукционах и заключили контракты на общую сумму более 120 млн рублей с минимальным снижением начальной цены.

В Ростовском УФАС отмечают, что сговор двух компаний удалось выявить в ходе проактивного мониторинга электронных торгов: он позволяет сотрудникам антимонопольных органов дистанционно получать необходимую совокупность доказательств.

По словам начальника отдела по борьбе с картелями Ростовского УФАС России Натальи Кожемяко, ведомство уже инициировало процедуру привлечения сговорившихся компаний к административной ответственности – им грозит ощутимый штраф за антиконкурентное поведение.

Римма Шевченко

pharmvestnik