«Активный Компонент» и Национальный центр стандартных образцов объявляют о сотрудничестве

Это способствует реализации программы импортозамещения и становления российских стандартных образцов в качестве эталонов на территории ЕАЭС

Отечественный производитель активных фармацевтических субстанций, компания «Активный Компонент», объявляет о сотрудничестве с Национальным центром стандартных образцов в области разработки, испытания и производства стандартных образцов в фармацевтической и медицинской промышленности, а именно Государственных стандартных образцов (ГСО — стандартный образец утвержденного типа) на территории Российской Федерации и ЕАЭС.

О том, что в Российской Федерации необходим собственный банк стандартных образцов и производство отечественных активных фармацевтических субстанций (АФС) говорят уже несколько лет, но только сложившаяся в следствие пандемии ситуация с импортом АФС, смогла продемонстрировать существенную зависимость от иностранных производителей и поставщиков.

Александр Семенов, президент компании «Активный Компонент», отмечает:

«Применение различных стандартных образцов регулируется законом не только в контроле качества и экспертизе, но и во многих других процессах на всех этапах жизненного цикла любого лекарственного препарата, а также на стадии разработки. К сожалению, долгое время данная проблема не освещалась на достаточно высоком уровне, и отечественные производители были вынуждены пользоваться импортной продукцией, а именно фармакопейными стандартными образцами иностранных фармакопей и стандартными образцами частных иностранных производителей, вопрос об испытании которых в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ даже не ставился. Сложившаяся ситуация ставила отечественных производителей в прямую зависимость от иностранных производителей и поставок».

Учреждению ООО «НЦСО» предшествовал длительный процесс подготовки, изучения опыта по созданию ГСО другими странами, внесение изменений в нормативные документы и включения ФБУ «ГИЛС и НП» в различные рабочие группы. Кроме того, ФБУ «ГИЛС и НП» стало полноправным членом Государственной службы стандартных образцов и всесторонне подготовилось к реализации крупномасштабного проекта.

28 февраля 2020 г. было учреждено дочернее общество ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России – ООО «Национальный центр стандартных образцов», основным направлением деятельности которого стали разработка, производство и поставка государственных стандартных образцов и стандартных образцов.

«Наше сотрудничество в области стандартных образцов с ООО «НЦСО», имеет не только коммерческие цели – снизить издержки на приобретение иностранных стандартных образцов и обеспечить с помощью ООО «НЦСО» быстрый доступ конечного пользователя к стандартным образцам, но и политические в части реализации программы импортозамещения и становления российских стандартных образцов в качестве эталонов на территории ЕАЭС, ближнего и дальнего зарубежья. Стоит отметить, что в рамках сотрудничества достигнуты первые успехи: приказом Росстандарта утверждены типы государственных стандартных образцов ГСО 3 наименований АФС ООО «НЦСО» на территории РФ, что позволяет нам с коллегами строить масштабные планы на следующий год», — заявил Александр Семенов.

gmpnews