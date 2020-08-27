В России наблюдается дефицит популярного антигельминтного препарата из перечня ЖНВЛП

Российские пациенты сообщили, что из аптек еще в апреле пропал антигельминтный препарат «Бильтрицид». Производитель заявил, что последняя поставка препарата в Россию была в августе, однако предыдущая поставка состоялась только в конце 2019 года. Последний раз серьезный дефицит препарата наблюдался 2018 году. Тогда производитель объяснял отсутствие поставок модернизацией производства.

В аптеках снова пропал жизненно важный препарат «Бильтрицид» (празиквантел), который применяют при лечении заболеваний, вызванных паразитами. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «ФВ».

Продажи

Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, последняя поставка «Бильтрицида» состоялась в октябре 2019 года. По состоянию на июнь 2020 года, больше отгрузок не было. В пресс-службе немецкой компании Bayer — производителя препарата — сообщили, что поставки «Бильтрицида» в Россию будут осуществляться с перерывами из-за модернизации производственной площадки в городе Леверкузен. Однако там отметили, что последний раз препарат ввозили в августе этого года. Следующая поставка, по словам представителя компании, ожидается в сентябре этого года. «Мы прикладываем все возможные усилия для сохранения объема поставок и предотвращения дефицита», — отметили в компании.

По данным аналитической компании AlphaRM, розничные продажи «Бильтрицида» за январь-июнь 2020 года упали почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году за первые шесть месяцев было продано 28 484 упаковок препарата (на 11,4 млн руб.), а по итогам первого полугодия 2020 года было продано 17 684 упаковок (на 7,2 млн руб.). При этом продажи в госсегменте наоборот возросли: закупки препарата за первые шесть месяцев в 2019 году составили 6 075 упаковок (2 млн руб.), а в 2020 году по состоянию на июнь была закуплена 10 431 упаковка (4 млн руб.).

Что было в 2018 году

Это не первый случай дефицита «Бильтрицида» в России. В 2018 году Bayer временно приостанавливала поставки «Бильтрицида», также объясняя это модернизацией производства. Согласно информации AlphaRM, в 2018 году за первые полгода в рознице была продана 181 упаковка препарата, а больницы закупили всего 1 423 упаковки. Однако позже поставки возобновились, и в общей сложности за 2018 в аптеки продали 41 989 упаковок препарата, а больницы закупили 7 445 упаковок.

В 2019 году, по данным RNC Pharma, в Россию было ввезено 141,9 тыс. упаковок «Бильтрицида» на сумму 49,4 млн руб. (в ценах производителя). Динамика к 2018 году составила 82% в упаковках и 86% в рублях.

Другие антигельмитные

«Бильтрицид» (празиквантел) — антигельминтное средство, которое используют при лечении таких заболеваний, как описторхоз, шистосомоз, клонорхоз, парагонимоз. В перечень ЖНВЛП из антигельмитных средств, помимо празиквантела, входят также пирантел и мебендазол. Однако эти препараты не могут заменить празиквантел, объяснил в разговоре с «ФВ» врач-инфекционист Центра новых медицинских технологий Петр Гладкий. Он уточнил, что в лечении описторхоза применяют исключительно празиквантел. «При этом у «Бильтрицида»(основной торговый вариант празиквантела) есть коммерческие синонимы, например «Азинокс», он существует около 30 лет (как и«Бильтрицид»), но я никогда не слышал, чтобы он применялся для лечения людей. Во всяком случае, в Новосибирске. Он применяется в ветеринарии», — рассказал Гладкий.

Только в стационаре

При этом врач отметил, что в новосибирских стационарах, куда он отправляет пациентов на лечение, сейчас нет проблем с «Бильтрицидом». К тому же, по его словам, такие стационары не берут пациентов с приобретенными в аптеках препаратами, а проводят лечение препаратом из собственных запасов.

Врач также отметил, что «Бильтрицид» в принципе необходимо принимать в стационаре под наблюдением врача. По его словам, практика амбулаторного лечения этим препаратом существует, но, например, при лечении описторхоза это небезопасно. «Во время лечения происходит массовая гибель описторхов и возможен выраженный токсико-аллергический эффект. Если мы лечим именно описторхоз, я всегда отправляю пациентов в стационар, под наблюдение врачей и медсестер», — объяснил Гладкий.

«ФВ» направил запрос в Росздравнадзор с просьбой уточнить наличие «Бильтрицида» на больничных складах.

Маргарита Грошева

Вероника Догузова

pharmvestnik