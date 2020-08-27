Более 40 медизделий выведут из-под действия закона о регулировании оборота этилового спирта

Комиссия Росздравнадзора утвердила перечень спиртосодержащих медизделий, на деятельность по производству, изготовлению и обороту которых не распространяется действие закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта. В него включен 41 реагент, в том числе для выделения РНК вируса SARS-CoV-2.

Комиссия Росздравнадзора по формированию перечня спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на заседании 6 августа утвердила соответствующий перечень, в который вошло 41 медизделие. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Всего комиссия рассмотрела 105 предложений о включении в перечень 113 медицинских изделий. По некоторым из них потребовались дополнительные сведения.

Комиссия приняла к сведению мнение ее члена, ответственного секретаря Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрия Бутюгина, который предложил изменить определение «спиртосодержащие медицинские изделия» и распространить его на все медизделия, содержащие фармацевтическую субстанцию этанол или этиловый спирт, вне зависимости от формы выпуска.

Об итогах заседания Комиссии Росздравнадзору поручено подготовить проект постановления правительства об утверждении Перечня, содержащего информацию о 41 медицинском изделии.

Следующее заседание комиссии решено провести не позднее 5 октября 2020 года, где будет рассмотрен вопрос о возможности расширения перечня.

Елена Сидорова

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