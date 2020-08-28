Boehringer вышла из соглашения с британским стартапом

Boehringer Ingelheim прекратила трехлетнее сотрудничество с британским стартапом Autifony. Теперь последнему предстоит самостоятельно разрабатывать препарат AUT00206 для лечения заболеваний ЦНС.

Немецкая компания Boehringer Ingelheim вышла из соглашения по разработке лекарственных препаратов для лечения шизофрении с британским стартапом Autifony. Соглашение было подписано в конце 2017 года. По его условиям, немецкая компания могла выкупить права на разрабатываемые продукты. Общая сумма соглашения могла составить до 672,5 млн евро. Boehringer Ingelheim выплатила аванс в размере 25 млн евро и 17,5 млн евро в качестве поэтапных платежей, сообщает Endpoints News.

Как отметили в Autifony, компания сотрудничала с Boehringer Ingelheim в течение трех лет. Партнеры работали над платформой на основе позитивного модулятора Kv3 компании Autifony и ее ведущим препаратом AUT00206, который проходит I фазу клинических исследований, в т.ч. для лечения шизофрении. В британской компании отметили, что решение Boehringer Ingelheim вызвано стратегическими причинами.

Теперь британской компании предстоит решить, будет ли она самостоятельно проводить клинические исследования препарата не только для лечения шизофрении, но и нарушений слуха и других заболеваний центральной нервной системы (ЦНС).

Autifony основана в 2011 году учеными британской компании GlaxoSmithKline Задачей новой компании было изучение роли позитивного модулятора Kv3 при дисфункциях нейронных сетей, вызывающих широкий спектр заболеваний ЦНС.

В настоящее время в портфель препаратов для лечения шизофрении немецкой компании входит ингибитор PDE9, который после неудачи в ходе II стадии клинических исследований для лечения болезни Альцгеймера теперь исследуется для терапии шизофрении. Помимо этого, Boehringer Ingelheim заключила соглашение с Университетом Вандербилта (США) в области исследования двух неназванных сопряженных с G-белком рецепторов с целью моделирования межнейронных взаимодействий.

Илья Дугин

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