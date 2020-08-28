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Минтруд утвердил профстандарт клинического фармаколога

Минтруд  утвердил профессиональный стандарт «Врач — клинический фармаколог», который обеспечит врачам этой специальности понимание квалификационных требований, необходимых для выполнения трудовой деятельности в сфере клинической фармакологии.

Минюст России 26 августа зарегистрировал приказ Минтруда России № 477н от 31.07.2020 «Об утверждении профессионального стандарта «Врач — клинический фармаколог».  Об этом сообщается на сайте publication.pravo.gov.ru.

К трудовым функциям врача этой специальности отнесено:

  1. Консультирование врачей-специалистов и (или) пациентов по вопросам выбора и применения лекарственных препаратов.
  2. Мониторинг противомикробной резистентности в медицинской организации (структурном подразделении).
  3. Персонализированный выбор и применение лекарственных препаратов на основании результатов фармакогенетического тестирования и (или) терапевтического лекарственного мониторинга.
  4. Проведение фармакоэпидемиологического и фармакоэкономического анализов в медицинской организации (структурном подразделени).
  5. Проведение работы по лекарственному обеспечению медицинской организации.
  6. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения.
  7. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала.
  8. Оказание медицинской помощи в экстренной форме.

Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля деятельности работников с целью повышения эффективности их труда, управления персоналом.

Разработчики документа считают, что самим врачам-клиническим фармакологам профессиональный стандарт обеспечит понимание квалификационных требований, необходимых для выполнения трудовой деятельности в сфере клинической фармакологии в зависимости от должности и условий работы, а также позволит понять, какой набор навыков и умений необходим для выполнения той или иной трудовой функции.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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28 августа, 2020 | Просмотров: 43