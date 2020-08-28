Вакцина Moderna вызвала иммунный ответ у пожилых участников Boehringer вышла из соглашения с британским стартапом » Минтруд утвердил профстандарт клинического фармаколога Минтруд утвердил профессиональный стандарт «Врач — клинический фармаколог», который обеспечит врачам этой специальности понимание квалификационных требований, необходимых для выполнения трудовой деятельности в сфере клинической фармакологии. Минюст России 26 августа зарегистрировал приказ Минтруда России № 477н от 31.07.2020 «Об утверждении профессионального стандарта «Врач — клинический фармаколог». Об этом сообщается на сайте publication.pravo.gov.ru. К трудовым функциям врача этой специальности отнесено: Консультирование врачей-специалистов и (или) пациентов по вопросам выбора и применения лекарственных препаратов. Мониторинг противомикробной резистентности в медицинской организации (структурном подразделении). Персонализированный выбор и применение лекарственных препаратов на основании результатов фармакогенетического тестирования и (или) терапевтического лекарственного мониторинга. Проведение фармакоэпидемиологического и фармакоэкономического анализов в медицинской организации (структурном подразделени). Проведение работы по лекарственному обеспечению медицинской организации. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. Оказание медицинской помощи в экстренной форме. Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля деятельности работников с целью повышения эффективности их труда, управления персоналом. Разработчики документа считают, что самим врачам-клиническим фармакологам профессиональный стандарт обеспечит понимание квалификационных требований, необходимых для выполнения трудовой деятельности в сфере клинической фармакологии в зависимости от должности и условий работы, а также позволит понять, какой набор навыков и умений необходим для выполнения той или иной трудовой функции. Елена Сидорова

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