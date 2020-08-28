Вакцина Moderna вызвала иммунный ответ у пожилых участников

Вакцина против коронавирусной инфекции mRNA-1273 компании Moderna вызвала иммунный ответ у пожилых участников клинических исследований, аналогичный таковому у молодых здоровых добровольцев. В компании отметили необходимость дальнейших исследований для определения эффективности вакцины.

Вакцина американской компании Moderna против COVID-19 вызвала иммунный ответ у участников исследования старше 55 лет в ходе клинических исследований I стадии, сообщает Business Insider.

Компания тестировала эффективность вакцины на молодых здоровых добровольцах, помимо которых в группу были включены 20 участников старшего возраста. В результате у обеих возрастных групп был достигнут практически идентичный уровень иммунного ответа.

Как отметили в компании, эти результаты очень важны, поскольку пожилые граждане США наиболее подвержены риску заболевания COVID-19. Тем не менее в компании подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований.

В настоящее время Moderna проводит III стадию клинических исследований с участием 30 тыс. человек. Как отметил исполнительный директор компании Стефан Бансель, при оптимистическом прогнозе эффективность вакцины станет известна к октябрю.

Как ранее писал «ФВ», Moderna уже сообщала о том, что ее вакцина mRNA-1273 показала хорошую переносимость и способность вызывать иммунный ответ у всех участников I стадии клинических исследований.

Илья Дугин

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