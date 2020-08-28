Правительство предупредило о грядущем дефиците фуросемида из перечня ЖНВЛП

Минпромторг России заявил о нерентабельности производства фуросемида, из-за чего препарат может стать дефицитом в России. О сложившейся ситуации ведомство проинформировало Минздрав и ФАС.

Производство фуросемида нерентабельно, из-за чего препарат может стать дефицитом в России. Об этом сообщили «ФВ» в Минпромторге. Как уточняют в ведомстве, данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП, цена на него регулируется государством, кроме того, сохраняется тенденция к росту стоимости фармацевтической субстанции.

Падение продаж

В Минпромторге отметили, что, по данным аналитических агентств, по итогам первого полугодия 2020 года было продано 1,22 млн упаковок фуросемида в инъекционных формах (раствор для внутримышечного и внутривенного введения и раствор для инъекций). Это на 33,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 4,13 млн упаковок.

При этом представители ведомства заверили, что в сентябре один из отечественных производителей выпустит в обращение порядка 250 тыс. упаковок фуросемида.

О сложившейся ситуации Минпромторг проинформировал Минздрав и ФАС. Сейчас прорабатывается вопрос предотвращения дефектуры препарата и повышения его доступности.

Какие производители уже ушли

Минздрав, в свою очередь, сообщил «ФВ», что в 2018–2020 годах на российский фармацевтический рынок фуросемид в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения поступал от следующих производителей: ООО «Гротекс», ОАО «Дальхимфарм», ОАО «БЗМП», «Санофи Индия Лимитед», а также от белорусского производителя, чье название в ведомстве не уточнили.

При этом, по словам представителей Минздрава, АО «Санофи Россия» в августе 2019 года проинформировало Росздравнадзор о прекращении ввоза фуросемида с торговым наименованием «Лазикс». Объем ввоза данного препарата составлял около 7,5% общего объема поступления на российский фармрынок в 2018–2019 годах.

Для «Дальхимфарма», с учетом повышения стоимости сырья и материалов, производство фуросемида также стало нерентабельным, сообщили в министерстве. По данным Минздрава, объем производства «Дальхимфарма», составлявший в 2018–2019 годах 75,5% объема поставок на фармацевтический рынок Российской Федерации, снизился в 2019–2020 годах на 45%.

Всего, по информации Росздравнадзора, в 2020 году в гражданский оборот была введена 2 107 331 упаковка фуросемида раствор для внутривенного и внутримышечного введения (10 мг/мл 2 мл, ампулы № 10).

Кроме того, Независимое медицинское сообщество обратилось к общественности и СМИ по поводу исчезновения из аптек и медучреждений страны препарата фуросемид в инъекционной форме. Авторы обращения потребовали от правительства и Минздрава срочно организовать производство раствора фуросемида или закупить его за рубежом, чтобы устранить дефицит.

Исчезновение из аптек раствора фуросемида – далеко не первый случай «пропажи» в России жизненно важных препаратов. Это стало системной проблемой, которая требует радикального изменения структуры оборота лекарств в России, заявляет Независимое медицинское сообщество.

Римма Шевченко

Маргарита Грошева

pharmvestnik