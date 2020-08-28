Какие коррективы пандемия COVID-19 вносит в прививочную кампанию против гриппа

В сезоне 2020-2021 года Россия готовится к беспрецедентному расширению аудитории вакцинации от гриппа. Президент РФ Владимир Путин потребовал охватить вакцинопрофилактикой до 60% населения страны и до 75% граждан из групп риска. Особенностью нынешнего эпидсезона станет совмещение циркуляции вирусов COVID-19 и гриппа. Взаимовлияние этих вирусных агентов, причины и перспективы раннего старта вакцинации, уровень готовности к эпидсезону в России и в мире эксперты обсудили на прошедшей 25 августа онлайн-дискуссии «Особенности прививочной кампании против гриппа в период пандемии COVID-19», прошедшей при поддержке «Нацимбио». В сезоне 2020-2021 года Россия готовится к беспрецедентному расширению аудитории вакцинации от гриппа. Президент РФ Владимир Путин потребовал охватить вакцинопрофилактикой до 60% населения страны и до 75% граждан из групп риска. Особенностью нынешнего эпидсезона станет совмещение циркуляции вирусов COVID-19 и гриппа. Взаимовлияние этих вирусных агентов, причины и перспективы раннего старта вакцинации, уровень готовности к эпидсезону в России и в мире эксперты обсудили на прошедшей 25 августа онлайн-дискуссии «Особенности прививочной кампании против гриппа в период пандемии COVID-19», прошедшей при поддержке «Нацимбио».

ВОЗ в этом году призвала к повсеместной вакцинации от гриппа: взаимодействие вирусов гриппа и коронавируса до конца не изучено, а значит, нужно беречь ресурсы систем здравоохранения для борьбы с COVID-19, начала дискуссию модератор, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская.

В этой ситуации раннее – с начала сентября – начало вакцинации в России позволит минимизировать негативные ожидания от взаимовлияния двух типов вирусов, поскольку оба они воздействуют на дыхательные пути человека, отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. В то же время эксперт полагает, что «второй волны» коронавируса не будет, что не отменяет закономерные сезонные заболевания.

Оптимизация по времени прививочной кампании действительно позволит разгрузить систему здравоохранения, отметил советник по науке холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» Антон Катлинский. Снять нагрузку, по его словам, позволяет и мониторинг поставок, который «Нацимбио» ведет совместно с Минздравом, и организация поставок в регионы по мере необходимости в зависимости от санитарно-эпидемиологических условий. Сроки вакцинации также могут различаться от региона к региону и зависеть от процента городского населения и его мобильности.

В период пандемии, как и до него, прививка от гриппа нужна: штаммовый состав вакцины полностью обновился, прошлогодняя прививка действовать в любом случае не будет, предупредила заместитель директора по научной работе СПбНИИВС ФМБА России Екатерина Жиренкина. Эксперт привела статистические данные, согласно которым на 32 человека с подтвержденным диагнозом гриппа на 100 тысяч населения приходится всего двое вакцинированных. Тенденция по расширению охвата населения вакцинацией, по ее словам, характерна и для других стран: в США тоже готовы начать прививочную кампанию раньше и продлить ее, поставив при этом рекордное количество доз вакцины; ставят себе повышенную планку по доле вакцинированного населения на этот сезон и в Англии.

Достижению поставленных ВОЗ целей – прививать ежегодно не менее 2,5 млрд человек – может помешать то, что совокупные мощности по производству противогриппозных вакцин в мире не в состоянии обеспечить требуемый объем, отметил Антон Катлинский: «В прошлые годы в мире производилось 500–550 млн доз вакцин. В нынешнем году, с учетом мобилизации, планируется выйти на уровень 650–700 млн доз. Это говорит о том, что изначально нет возможности достичь того эффективного с позиции профилактической вакцинации эпидпорога, на который нацеливает ВОЗ. Если кто-то сейчас надеется привиться позже – в декабре, январе, – то это будет затруднительно: во-первых, есть определенные сроки вакцинации, во-вторых, рассчитывать на импортные поставки с учетом вышесказанного не стоит».

В России, по оценке Катлинского, ситуация лучше мировой: производственные мощности отечественных производителей позволяют выпускать большие объемы вакцин. В связи с этим эксперт призывает не ждать импортных препаратов: «Россия не та страна, которая должна стоять в очереди, чтобы получить необходимый объем для вакцинации».

Как импортные, так и отечественные вакцины от гриппа выпускаются с одинаковым набором штаммов, обновляемых ежегодно ВОЗ, все они проверенные и безопасные, подчеркнул Никифоров. По какому же принципу выбирать препарат? От индивидуальных предпочтений зависит, например, выбор вакцин с адъювантами – компонентами, стимулирующими иммунный ответ – или без них, отметила Екатерина Жиренкина. Кроме того, появился выбор между трехвалентными и четырехвалентными вакцинами. По эффективности борьбы с теми или иными штаммами вируса они не отличаются, зато четырехвалентная содержит дополнительный штамм, который в трехвалентной не учтен, и вероятность формирования иммунитета выше как минимум на 25%, заметил Антон Катлинский.

Эксперты сошлись во мнении, что вакцинация от гриппа напрямую не убережет от заражения коронавирусом, но может повысить общую резистентность к респираторным вирусам. Участники дискуссии также обсудили перспективу ввода в оборот вакцины от новой коронавирусной инфекции, резюмировав: пока из-за слабой изученности действия и побочных эффектов новой вакцины лучше, если между прививками от гриппа и от коронавируса пройдет не менее двух недель.

Трансляцию дискуссии можно посмотреть в записи.

Это уже второй вебинар в серии «Новый иммунитет: как пандемия изменит подходы к вакцинопрофилактике в России». Первый был посвящен опыту преодоления прошлых эпидемий и особенностях нынешней пандемии.

Третья онлайн-дискуссия пройдет 3 сентября. Эксперты обсудят, изменила ли пандемия отношение населения к вакцинации детей – следите за анонсами.

Фото: zdorovieinfo.ru

vademec