Abbott зарегистрировала в США тест на COVID-19 за 5$

Американская Abbott Laboratories получила регистрационное удостоверение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на портативный антигенный тест BinaxNOW на COVID-19. Экспресс-тест выдает результат в течение 15 минут, в США он будет продаваться за $5. Американская Abbott Laboratories получила регистрационное удостоверение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на портативный антигенный тест BinaxNOW на COVID-19. Экспресс-тест выдает результат в течение 15 минут, в США он будет продаваться за $5.

Компания произведет для продажи 10 млн тестов в сентябре. Еще до 50 млн планируется производить каждый месяц с октября. Помимо теста от Abbott на рынке США существуют антигенные тесты от BD – по $20 за тест и Quidel –по $5.

По результатам КИ BinaxNOW показал, что обладает чувствительностью 97,1% и специфичностью 98,5%. Фармкомпания также создала бесплатное мобильное приложение NAVICA, в котором будут отражаться результаты тестов BinaxNOW пользователей для того, чтобы они могли предъявить их для официального подтверждения по запросу.

Тест BinaxNOW COVID-19 Ag будет использоваться в пунктах оказания медицинской помощи, которые работают в соответствии с сертификатом CLIA (Clinical Laboratory Improvement Adjustments), сертификатом соответствия или сертификатом аккредитации. В этих условиях тест может быть выполнен врачами, медсестрами, школьными медсестрами, фельдшерами и техниками, фармацевтами, специалистами работодателя по охране труда и другими лицами с минимальной подготовкой.

В России тесты на наличие коронавирусной инфекции существуют в форме ПЦР. Сделать тест можно только в лицензированных медорганизациях: частных и государственных, в том числе по ОМС.

«Россия одна из первых в мире сделала тест-системы. Их сейчас около 100 – работающих тест-систем. Причем, я замечу, примерно 280 тысяч тестов в день сдают наши люди. Это, наверное, на число населения одна из самых больших цифр в мире», – говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце июля 2020 года.

В апреле Мишустин утвердил временный порядок обращения тест-систем на SARS-Cov-2 в России. В соответствии с документом, регулятором и оператором сегмента назначен ФЦГиЭ Роспотребнадзора.

Abbott Laboratories – глобальная химико-фармацевтическая корпорация американского происхождения, основанная в 1888 году, штаб-квартира находится в городе Эбботт-Парк (Иллинойс, США). Компания производит медоборудование, продукцию в области диагностики и диетологии, а также фирменные дженерики. В Abbott работает около 107 тысяч сотрудников. Выручка компании за 2019 год составила $31,9 млрд, чистая прибыль – $ 3,69 млрд.