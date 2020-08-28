Путин рассказал о добровольной вакцинации дочери

Президент РФ Владимир Путин в эфире «Россия 24» рассказал о самочувствии своей дочери после вакцинации препаратом НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи от COVID-19. При каждом введении вакцины (2 дозы) наблюдался подъем температуры. В первый раз – 38,4, а во второй – «37 с небольшим». Президент РФ Владимир Путин в эфире «Россия 24» рассказал о самочувствии своей дочери после вакцинации препаратом НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи от COVID-19. При каждом введении вакцины (2 дозы) наблюдался подъем температуры. В первый раз – 38,4, а во второй – «37 с небольшим».

«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна», – сказал Путин. На вопрос, советовалась ли его дочь с ним перед тем, как сделать прививку, он ответил: «Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение».

Президент также рассказал, что по его данным, в сентябре планируется зарегистрировать вторую отечественную вакцину от ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора. Сейчас вакцина ГНЦ проходит II фазу КИ, на стадии доклиники остаются пока вакцины Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, «Биокада», «Нанолека» и МГУ.

НИЦ им. Гамалеи 25 августа получил разрешение на проведение III-IV фазы клинических исследований вакцины Гам-Ковид-Вак против COVID-19. Они пройдут в Москве на 40 тысячах добровольцах. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что исследования будет финансироваться из городского бюджета, а саму вакцину он назвал безопасной. Пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября.

Вакцина Гам-Ковид-Вак (ТН Спутник V) была зарегистрирована 11 августа по ускоренной схеме, после завершения II стадии КИ на 38 добровольцах. На разработку было направлено не менее 1,8 млрд рублей. ВОЗ не стала рекомендовать вакцину до получения всех данных о ее безопасности.