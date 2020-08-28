Еврокомиссия подписала первый контракт на закупку 400 млн доз вакцины от COVID-19

Сделка покрывает затраты на разработку, риски (в случае если препарат даст неожиданные побочные эффекты) и другие расходы

27 августа вступил в силу первый договор, официально заключенный Европейской комиссией от имени государств-членов ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca. Контракт позволит приобрести вакцину от COVID-19 для всех стран Евросоюза, а также сделать пожертвование странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить препарат в другие европейские страны.

По сообщению агентства Reuters, Европейская комиссия внесла аванс в размере 336 млн евро (396 млн долларов) британскому производителю лекарств, чтобы получить не менее 300 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19.

Сделка покрывает затраты на разработку, риски (в случае если препарат даст неожиданные побочные эффекты) и другие расходы, которые несет производитель вакцины. ЕС также получил возможность закупить дополнительных 100 млн доз препарата, разрабатываемого AstraZeneca/Оксфордским университетом. Финансирование осуществляется через Emergency Support Instrument (Инструмент экстренной поддержки).

«Чтобы компенсировать такие высокие риски, принимаемые производителями, Соглашения о предварительных закупках предусматривают, что государства-члены возмещают производителю ответственность, возникшую при определенных условиях», — говорится в сообщении комиссии.

Комментирует глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен (Ursula von der Leyen): «Комиссия работает в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее обеспечить граждан ЕС безопасной и эффективной вакциной от COVID-19. Вступление в силу контракта с компанией AstraZeneca является важным шагом вперед в этом направлении. Я с нетерпением ожидаю пополнения нашего портфеля потенциальных вакцин благодаря контрактам с другими фармацевтическими компаниями и сотрудничеству с международными партнерами для обеспечения всеобщего и справедливого доступа к вакцинации».

Комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес (Stella Kyriakides) дополнила: «Теперь наши переговоры дали конкретные результаты: подписан первый контракт, подтверждающий наше обязательство по обеспечению диверсификации портфеля вакцин для защиты здоровья наших граждан. Сегодняшняя подпись, ставшая возможной благодаря важной работе, проделанной Францией, Германией, Италией и Нидерландами, обеспечит поставку вакцины, которая, в случае ее эффективности и безопасности, будет поставляться во все государства-члены ЕС. Мы рассчитываем в скором времени объявить о дополнительных соглашениях с другими производителями вакцин».

Общая цена, которую страны ЕС заплатят за приобретение препарата, не разглашается, но в соответствии с предыдущей сделкой, заключенной в июне с AstraZeneca Германией, Францией, Италией и Нидерландами, всеми членами ЕС, AstraZeneca согласилась продать 300 млн доз за 750 млн евро (843 млн долларов).

«На данном этапе мы не можем указать конкретную цену за дозу. Однако значительная часть общих расходов финансируется за счет взносов из общего финансирования ESI на вакцины», — сказал представитель комиссии, имея в виду 336 млн евро, выплаченных через инструмент экстренной поддержки.

Разрабатываемая вакцина уже проходит широкомасштабные клиническое испытания II/III фазы после получения многообещающих результатов I/II фазы, касающихся безопасности и иммуногенности.

Для ускорения процесса регистрации вакцины, Еврокомиссия намерена использовать существующие возможности нормативной базы, сделав регуляторный процесс более гибким, но надежным.

gmpnews