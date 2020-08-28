BioNTech и Fosun Pharma заключили сделку на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19

Немецкая компания BioNTech и китайская Fosun Pharma обеспечат поставку 10 млн доз мРНК- вакцины BNT162 против SARS-CoV-2 в Гонконг и Макао. Компании объявили о планируемом сотрудничестве 27 августа, при условии успешного завершения клинических испытаний и получения разрешения от регулирующих органов.

«Мы с нетерпением ждем скорейшего получения безопасного и эффективного продукта для вакцинации против коронавируса, чтобы переломить ситуацию с пандемией COVID-19», — заявил Ли Шэнли (Li Shengli), вице-президент Fosun Pharma, отвечающий за коммерциализацию на китайском рынке.

Это первая официальная сделка по потенциальным поставкам кандидатной вакцины BioNTech на китайский рынок.

В рамках соглашения о распространении 10 млн доз вакцины подписано письмо о намерениях между Fosun Industrial Co. Limited (стопроцентное дочернее предприятие Fosun Pharma) и Jacobson Pharma Corporation Limited.

BioNTech является одной из ведущих биофармацевтических компаний в мире, работающей с платформой мРНК. Компания будет поставлять вакцины со своих заводов в Европе, имеющих сертификат GMP.

Согласно данным ВОЗ, в Китае проходит первая фаза клинических испытаний препарата BNT162. В Германии фаза 1/2, с участием 456 человек. Препарат двухдозный, вводится через 28 дней.

gmpnews